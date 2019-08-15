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Мариуполь вылетел из Лиги Европы, разгромно уступив АЗ

Мариуполь вылетел из Лиги Европы, разгромно уступив АЗ
23:42 Чт, 15 Август 2019 Телеграф sportarena.com Фото: Twitter

Новости спорта:Подопечные Александра Бабича не смогли ничего противопоставить нидерландцам (0:4).

Мариуполь в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги Европы проиграл АЗ Алкмаар со счетом 0:4. Отметим, что поединок состоялся в Гааге из-за того, что на домашнем стадионе АЗ обвалилась часть крыши.

АЗ вышел вперед в середине первого тайма усилиями Кэлвина Стенгса. Перед перерывом Томас Оуведжан удвоил преимущество голландцев, пробив в дальний угол ворот Мариуполя из-за пределов штрафной.

На 62-й минуте Стейн Вейтенс забил третий гол АЗ в матче. В концовке встречи Сергей Яворский отметился автоголом. Таким образом, Мариуполь проигрывает 0:4 и покидает Лигу Европы. Напомним, что первый матч противостояния завершился вничью 0:0.

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Следующий матч Приазовцы сыграют 25 августа против Шахтера. Напомним, что поединок 4-го тура УПЛ Мариуполь — Динамо был перенесен на 25 сентября из-за участия команд в еврокубках.

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Лига Европы, Футбол, АЗ, Новости футбола, ФК Мариуполь.
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