Вратарская беда в Ливерпуле: Адриан вслед за Алисоном получил травму

Новости спорта:Второй вратарь Ливерпуля также может пропустить игру против Саутгемптона.

Голкипер Ливерпуля Адриан получил травму лодыжки из-за выбежавшего на поле болельщика. Юрген Клопп не знает, успеет ли игрок восстановиться к матчу с Саутгемптоном во втором туре Премьер-лиги.

"Адриану здорово бы помогло, если бы было понятно, сможет ли он сыграть со "святыми", — цитирует Клоппа Sky Sports.

"Мы были все вместе, тут болельщик перепрыгнул через что-то… За фанатом гнались охранники, он поскользнулся и ударил Адриана в лодыжку. Вчера она была опухшей. Сегодня получше, но посмотрим".

Этот эпизод случился после победы Ливерпуля в Суперкубке Европы над Челси (2:2, 5:4 по пенальти).

Юрген Клопп ожидает, что основной вратарь мерсисайдцев, Алиссон Беккер, вернется через несколько недель.

Матч Саутгемптон – Ливерпуль начнется завтра в 17:00 по киевскому времени.