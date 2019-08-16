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Трансфер Родриго в Атлетико сорвался

Трансфер Родриго в Атлетико сорвался
14:24 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Вероятно, форвард не станет игроком "матрасников" этим летом.

Спортивный директор Валенсии Матео Алемани заявил, что клуб готов продать форварда Родриго, но предварительная сделка с Атлетико не завершилась успехом.

"Валенсия имеет определенную финансовую ситуацию. Я прекрасно понимаю решение продать Родриго. Но сейчас на столе нет предложения. То, что казалось соглашением ранее, не может быть выполнено".

"Было соглашение между клубами. По обстоятельствам, которые не имеют ничего общего с Валенсией, он не перешел в другую команду. Вероятно, причина в Атлетико".

"Наша обязанность — быть готовым выйти на рынок, если такой важный игрок, как Родриго, уйдет. Инвестиции в возможную замену Родриго будут зависеть от идей, которые есть у владельца клуба", — сказал Алемани на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что возможной заменой Родриго может стать форвард Милана Андре Силва.

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ФК Валенсия, Футбол, Новости футбола, Родриго.
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