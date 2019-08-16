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Кто вошел в новый тренерский штаб Динамо

Кто вошел в новый тренерский штаб Динамо
17:30 Сегодня Телеграф dynamo.kiev.ua Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта:Новый тренерский штаб Динамо уже провел первую тренировку с клубом.

На тренировочной базе «Динамо» в Конча-Заспе команде был представлен новый тренерский штаб, в который на данный момент вошли: главный тренер — Алексей Михайличенко, помощники: Вадим Евтушенко, Сергей Федоров и Михаил Михайлов (тренер вратарей).

После официального представления новый наставник и его помощники провели с командой первую тренировку.

Напомним, свой первый официальный матч в качестве главного тренера «Динамо» Алексей Михайличенко проведет 24-го августа. В рамках 4-го тура чемпионата Украины киевляне на НСК «Олимпийский» примут «Олимпик».

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола.
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