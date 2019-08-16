Фаны Барселоны скандировали имя Неймара перед первым матчем в Примере

Новости спорта:Некоторые фанаты "сине-гранатовых" хотят возвращения Неймара.

Перед матчем первого тура испанской Примеры, в котором Атлетик из Бильбао будет принимать Барселону, случился интересный эпизод с участием болельщиков "сине-гранатовых".

Фанаты каталонского клуба начали скандировать имя форварда ПСЖ Неймара, который хочет покинуть свой текущий клуб в летнее трансферное окно.

Примечательно, что хотя перед стадионом Атлетика было довольно много болельщиков, далеко не все из них подхватили кричалку в честь скандального бразильца.

#FCB El Barça recibido a gritos de "'¡Neymar, Neymar!" a su llegada a Bilbao#SPORTenBilbao pic.twitter.com/Vdhs66FlXR — Diario SPORT (@sport) August 16, 2019

Отметим, что Неймар выступал за Барселону с 2013 года, но летом 2017 он перешел в ПСЖ за рекордные 222 миллиона евро.