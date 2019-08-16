Детали контракта Михайличенко с Динамо

Новости спорта:С новым наставником контракт рассчитан до лета 2022 года.

Президент киевского Динамо Игорь Суркис рассказал, на какой срок он заключил контракт с новым главным тренером "бело-синих" Алексеем Михайличенко.

"Контракт подписан на три года. Конечно, с поставленными задачами, которые должны выполняться. Знаете, я был бы не против найти тренера, который бы работал десять лет с командой, но при этом должны выполняться задачи.

Михайличенко — не из когорты тренеров-пожарников. Он не нуждается в финансах, является самодостаточным обеспеченным человеком, и после нашей встречи он сказал, что готов стать у руля. Это его родная команда, и кому, как не ему, попытаться возродить ее", - рассказал функционер официальному сайту Динамо.