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Детали контракта Михайличенко с Динамо

Детали контракта Михайличенко с Динамо
21:31 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта:С новым наставником контракт рассчитан до лета 2022 года.

Президент киевского Динамо Игорь Суркис рассказал, на какой срок он заключил контракт с новым главным тренером "бело-синих" Алексеем Михайличенко.

"Контракт подписан на три года. Конечно, с поставленными задачами, которые должны выполняться. Знаете, я был бы не против найти тренера, который бы работал десять лет с командой, но при этом должны выполняться задачи.

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Михайличенко — не из когорты тренеров-пожарников. Он не нуждается в финансах, является самодостаточным обеспеченным человеком, и после нашей встречи он сказал, что готов стать у руля. Это его родная команда, и кому, как не ему, попытаться возродить ее", - рассказал функционер официальному сайту Динамо.

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Футбол, Алексей Михайличенко, Новости футбола.
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