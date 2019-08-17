Шевченко объявил состав сборной Украины на матчи с Литвой и Нигерией

Новости спорта:Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал 24 футболиста на матч квалификации Евро-2020 с Литвой и контрольный поединок с Нигерией.