Бавария объявила о переходе полузащитника Боруссии М

Новости спорта:Полузащитник менхенгладбахской Боруссии Микель Кюизанс попробует себя в стане чемпионов Германии.

Хавбек Боруссии М Микаэль Кюизанс должен перейти в Баварию, подтвердил официальный сайт мюнхенцев.

"Микаэль силен в футболе, завязанном на владении мячом. У него прекрасная техника, сильная левая нога и правильный настрой", — охарактеризовал игрока спортивный директор Баварии Хасан Салихамиджич.

Кюизанс станет пятым французом в Баварии после Кингсли Комана, Корентена Толиссо, Люка Эрнандеса и Бенжамена Павара.

Кюизанс в 2017 году перебрался из Нанси в Менхенгладбах. За это время он провел 35 матчей в Бундеслиге за "жеребцов".