Бавария объявила о переходе полузащитника Боруссии М

Хавбек Боруссии М Микаэль Кюизанс должен перейти в Баварию, подтвердил официальный сайт мюнхенцев.
"Микаэль силен в футболе, завязанном на владении мячом. У него прекрасная техника, сильная левая нога и правильный настрой", — охарактеризовал игрока спортивный директор Баварии Хасан Салихамиджич.
Кюизанс станет пятым французом в Баварии после Кингсли Комана, Корентена Толиссо, Люка Эрнандеса и Бенжамена Павара.
Кюизанс в 2017 году перебрался из Нанси в Менхенгладбах. За это время он провел 35 матчей в Бундеслиге за "жеребцов".