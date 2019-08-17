Форвард Реала близок к переходу в Милан

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14:45 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Мариано Диас может стать футболистом Милана

Нападающий Реала Мариано Диас может стать футболистом Милана, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Доминиканец не входит в планы главного тренера Сливочных Зинедина Зидана и может быть отдан в Милан, которому пока не удается закрыть сделку по подписанию Анхеля Корреа из Атлетико.

Матрасники не отпускают последнего, пока не оформят трансфер нападающего Валенсии Родриго.

В прошлом, первом после возвращения на Бернабеу сезоне Мариано забил только 4 гола в 22 матчах во всех турнирах. Внушительную часть кампании он пропустил из-за травм.

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Ранее россонери подписали нападающего Лилля Рафаэля Леау за предположительные 35 миллионов евро. Из Реала, в свою очередь, нынешним летом на Сан-Сиро уже перебрался защитник Тео Эрнандес.

Помимо двух указанных футболистов, Милан усилился полузащитниками Эмполи Раде Круничем и Исмаэлем Беннасером, а также защитником Фламенго Лео Дуарте.

В новом сезоне итальянского чемпионата команда Марко Джампаоло стартует в воскресенье, 25 августа, выездным матчем против Удинезе.

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ФК Реал, ФК Милан, Футбол, Новости футбола, Мариано Диас.
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