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Экс-игрок сборной Украины Олейник покинул финский СИК

Экс-игрок сборной Украины Олейник покинул финский СИК
05:53 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Украинский полузащитник поблагодарил главного тренера за совместную работу

Украинский хавбек СИКа из города Сейняйоки Денис Олейник продолжит карьеру в другом клубе.

32-летний футболист в своем Instagram поблагодарил главного тренера СИКа Алексея Еременко за совместную работу.

«Борисович и Умар, хочу искренне поблагодарить вас за совместную работу, я многому у вас научился, и благодаря во многом вам, я смог вернуться на свой прежний уровень!», - написал Олейник.

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Отметим, что Олейник присоединился к СИКу в 2018 году и провел за финский клуб 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 мячей и сделал 2 ассиста.

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Футбол, Денис Олейник, Новости футбола, Скиф.
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