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Петраков объявил состав сборной Украины U-17 на мемориал Банникова

Петраков объявил состав сборной Украины U-17 на мемориал Банникова
02:59 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: УАФ

Новости спорта:Александр Петраков огласил список игроков, которые будут готовиться к участию в мемориале Виктора Банникова.

Главный тренер сборной Украины U-17 Александр Петраков огласил список игроков, которые будут готовиться к участию в мемориале Виктора Банникова. На сбор вызваны 22 футболиста, сообщает официальный сайт УАФ.

Сборная Украины U-17:

Вратари: Артем Фастов (Динамо), Тимур Пузанков (Шахтер)

Защитники: Владимир Маленков (Динамо), Марк Мампасси (Шахтер), Виталий Роман (Карпаты), Глеб Савчук, Павел-Ростислав Маркив (оба — УФК Карпаты), Олег Алферов (ПФК Львов)

Полузащитники: Станислав Урсулов, Александр Яцык (оба — Динамо), Михаил Хромей (Шахтер), Никита Кононов, Сергей Лебедев (оба – СК Днепр-1), Максим Хлань (Карпаты), Василий Танчак (ПФК Львов), Максим Бомащук (Скала)

Нападающие: Назар Волошин, Кирилл Попов (оба — Динамо), Илья Квасница (УФК Карпаты), Денис Теслюк (Волынь), Артур Микитишин, Максим Дячук (оба — Скала).

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Сборная Украины U-17, в состав которой входят игроки не старше 2003 года рождения, на турнире Банникова попала в группу A. Помимо Украины, в ней также будут Латвия, Азербайджан и Израиль.

Стартовый поединок на турнире Украина проведет 26 августа, когда в Буче сыграет против Латвии.

Отметим, что участие в мемориале Банникова станет частью подготовки сборной U-17 к матчам квалификации на Евро-2020. В отборочном раунде, который состоится в ноябре в Португалии, Украина сыграет с Грузией, Албанией и хозяевами турнира.

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Сборная Украины, Футбол, Александр Петраков, Новости футбола.
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