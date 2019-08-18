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Трансфер Коноплянки в Бешикташ на грани срыва: названа причина

Трансфер Коноплянки в Бешикташ на грани срыва: названа причина
01:10 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Бешикташ не может договорится с Шальке о цене трансфера лидера сборной Украины.

Бешикташ и Шальке не могут договориться насчет трансфера полузащитника Кобальтовых Евгения Коноплянки. Журналист Дирк Шларман в своем твиттере сообщил, что клубы не достигли согласия в вопросах оплаты сделки.

В начале недели ресурс takvim.com.tr передавал, что Бешикташ и Шальке сошлись на цене в 2,5 миллиона евро, но разногласия еще остались в вопросе количества траншей этой суммы.

По данным издания турецкий клуб настаивает на 7 выплатах в течение одного года, а Шальке хочет получить всю сумму за трансфер Коноплянки 3 частями в течение 6 месяцев.

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В прошлом сезоне 29-летний полузащитник сборной Украины не проходил в основу Шальке, забив единственный гол и отдав 2 результативные передачи в 21 матче во всех турнирах за Кобальтовых.

Бешикташ по итогам минувшей кампании финишировал на 3-м месте в турецкой Суперлиге и стартует в еврокубках с группового раунда Лиги Европы в новом сезоне.

Сегодня Орлы в первом туре Суперлиги сыграют на выезде с Сивасспором.

Шальке сегодня начнет новый сезон в Бундеслиге выездным матчем против Боруссии из Менхенгладбаха.

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ФК Шальке 04, Футбол, Новости футбола, Евгений Коноплянка.
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