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Боруссия Д в невероятном матче переиграла Аугсбург на старте Бундеслиги

Боруссия Д в невероятном матче переиграла Аугсбург на старте Бундеслиги
18:33 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Вице-чемпион Германии Боруссия Дортмунд воспользовалась осечкой Баварии в первом туре Бундеслиги.

Вице-чемпион Германии Боруссия Дортмунд воспользовалась осечкой Баварии в первом туре Бундеслиги и вышла на первое место чемпионата после успеха в игре с Аугсбургом — 5:1.

Отметим, что Шмели пропустили первыми, причем сделали это уже на первой минуте: точным ударом у Аугсбурга отметился Нидерлехнер.

Дортмундцы отыгрались на третьей минуте игры, гол на счету Пако Алькасера. Выйти вперед команда Фавра сумела лишь во втором тайме после гола Санчо.

Бавария потеряла очки на старте чемпионата Германии

Однако, во второй половине игры Боруссия забила еще три гола, что позволило им вырваться в лидеры Бундеслиги: отметились Ройс и Брандт, а Пако Алькасер сделал дубль.

В следующем туре чемпионата Германии Боруссия Дортмунд сыграет с Кельном, а Аугсбург встретится с берлинским Унионом.

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ФК Боруссия Д, Футбол, Новости футбола.
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