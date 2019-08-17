Ливерпуль минимально переиграл Саутгемптон в АПЛ

Новости спорта:Не обошлось без курьезной ошибки Адриана.

Ливерпуль добыл выездную победу в матче против Саутгемптона (2:1) во втором туре чемпионата Англии.

В первом тайме активней выглядели хозяева поля, но счет открыли гости. Садио Мане открыл счет хорошим ударом в дальний угол.

После перерыва Ливерпуль заиграл активней и забил второй мяч. В этот раз Мане ассистировал Роберто Фирмино, который здорово разобрался и пробил в правый от голкипера угол.

И все же мерсисайдцы не уберегли ворота в неприкосновенности. Адриан, пытаясь отдать передачу на партнера, попал в набежавшего Данни Ингза, от которого мяч и залетел в сетку.