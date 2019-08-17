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Ливерпуль минимально переиграл Саутгемптон в АПЛ

Ливерпуль минимально переиграл Саутгемптон в АПЛ
19:00 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Не обошлось без курьезной ошибки Адриана.

Ливерпуль добыл выездную победу в матче против Саутгемптона (2:1) во втором туре чемпионата Англии.

В первом тайме активней выглядели хозяева поля, но счет открыли гости. Садио Мане открыл счет хорошим ударом в дальний угол.

После перерыва Ливерпуль заиграл активней и забил второй мяч. В этот раз Мане ассистировал Роберто Фирмино, который здорово разобрался и пробил в правый от голкипера угол.

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И все же мерсисайдцы не уберегли ворота в неприкосновенности. Адриан, пытаясь отдать передачу на партнера, попал в набежавшего Данни Ингза, от которого мяч и залетел в сетку.

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ФК Ливерпуль, Футбол, ФК Саутгемптон, Новости футбола.
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