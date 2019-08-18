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"Стараться победить в каждом матче": как "СДЮШОР-Чайка" готовится к "Аustralia Cup"

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"Стараться победить в каждом матче": как "СДЮШОР-Чайка" готовится к "Аustralia Cup"
11:24 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Совсем скоро стартует престижный детско-юношеский турнир "Australia Cup", среди футболистов 2009 года рождения (U-10).

В Черкассах стартовал престижный дестко-юношеский турнир Аustralia Cup среди футболистов 2008 года рождения (U-11). Этот турнир стал юбилейным - десятым в истории. Так что и предлагаю поговорить о юношах 2009 года рождения (U-10), символично, не правда ли? Турнир в возрастной категории U-10 пройдет в период с 21 по 24 августа.

Составы групп:

Группа А: Металлист 1925 (Харьков), "Колос" (Коваливка), "Рось" (Белая Церковь), "СДЮШОР-Чайка" (Черкассы)

Группа В: "Ворскла (Полтава), "Бровария (Бровары), "Днепр" (Черкассы),"Зирка" (Кропивницкий)

Группа С: "Атлет" (Киев), "Кремень" (Кременчуг), "Арена" (Харьков), "СДЮШОР" (Черкассы)

Группа D: "Черноморец" (Одесса), "Десна" (Чернигов), "Змина" (Киев), "Молодь" (Полтава)

Группа Е: "ДЮСША-26" (Киев), "Днепр-80" (Черкассы"), "Аметист" (Александрия), "ХТЗ" (Харьков).

Турнир проводиться в Черкассах следовательно к местным командам и будет приковано большое внимание. Именно у них в каждой игре будет большая группа поддержки, которая будет гнать твоих любимцев вперед.

Лучшей командой черкасской области среди 2009 года рождения (U-10) является команда "СДЮШОР-Чайка". Парни пару месяцев назад завоевали "золото" областных соревнований и по праву считаются лучшими в своей возрастной категории в Черкассах - о них и поговорим. Примечательно, "Чайка-2009" впервые будет участвовать в "Кубке Австралии", как же готовится команда к важному турниру? Телеграф Спорт побывал на тренировке юных футболистов и все разузнал:

Футбол детско-юношеский, а подход к тренировкам - профессиональный. Начали тренировку с разминки и беговых упражнений, чтобы улучшать свою физическую подготовку. "Тест Купера" ребятам бежать еще рано, а вот на традиционной "лесенке" футболисты выкладываются по полной:

После разминочных упражнений футболисты упражнялись с мячами. Как говорится, контролируешь мяч - контролируешь игру, тренер с современным видениям футбола Роман Боровых, который и является наставником ребят тоже поддерживает это мнение. Умение жонглировать - одни из важных показателей техники и юные футболисты активно работают над этим компонентом: 

Далее ребята отрабатывали удары по воротам с разных дистанций:

Как вратари, так и полевые игроки показали свое мастерство и силу удара: красивые обводные удары, невероятные сейвы и "сломан" каркас ворот. "Пошла работа на камеру, раньше они так не били"- утверждали родители юных талантов.

После уморительных, но интересных "рабочих" упражнений тренер собрал всех на краткий разговор, дал наставления и указал на ошибки. Видно, что команда серьезно готовится и может удивить многих на предстоящем турнире:

После этого начались "игровые" упражнения с мячами: футбол "2 на 2" и "3 на 3" на маленьких участках поля, что улучшает координацию и учит ответственности, а после - "настоящий" футбол на все поле - то чего ждут  на тренировках больше всего, будь ты взрослый футболист или исполнитель, только начинающий свой путь в футболе. Стоит ответить, что атмосфера в команде невероятно позитивная - немаловажный фактор, правда?:

Итак - футбол! футболисты "Чайки" разделились на две команды - "синих" и "зеленых" и начали футбольный матч. И тут стало понятно, почему именно "Чайка" - лучшая команда Черкасс (U-10): бескомпромиссная борьба, финты, красивые передачи, уверенное завершение, конечно, не без ошибок и неудачных действий. Победу в матче одержала команда "синих" (3:1).

После непродолжительного матча футболисты тренировали удары с "точки". 11-метровые тоже очень важная составляющая "большой игры":

По окончанию тренировки нам удалось поговорить с тренером команды и некоторыми футболистами:

Стараться побеждать в каждой игре: что говорили тренер и футболисты СДЮШОР "Чайки":

- Роман Викторович, оцените уровень "Australia Cup" в этом году.

 - В этом году на этом турнире собраны команды сильнейших школ страны! "Кубок Австралии" - своеобразная "смесь" премьер и первой лиг ДЮФЛ Украины.

- Расскажите о подготовке команды к данному турниру, может были какие-то особенности?

- Непосредственно к этому турниру подготовки не было. В конце июля команда была собрана после "футбольных" каникул, чем был дан старт нового 2019-2020 учебно-тренировочного процесса. Любой турнир, пусть даже такой представительный, это не более чем одна из неотъемлемых составляющих этого процесса.

- Какие задачи ставите перед командой на данном турнире?

- Турнирных задач перед командой не ставим, это будет по ходу турнира. Главное для ребят это опыт в свою "копилочку" и положительные эмоции - отмечает Роман Боровых.

 "Ставим перед собой задачу "биться" и стараться побеждать в каждом матче! Команды на данном турнире очень сильные, лучшие со всей Украины", говорит капитан команды Денис Сенченков

"Хочется выиграть и получить награду "Лучший игрок турнира" , а команды-соперники на турнире очень сильные - амбициозно уверяет один из лидеров команды Ярослав Гриб.

Один из организаторов турнира Андрей Фощий оценил перспективы "Чайки" на турнире:  "Команда впервые будет принимать участие в "Кубке Австралии",поэтому будем с интересом смотреть за их выступлением. Для них это будет проверка боем. Поэтому пожелаю им проявить свои наилучшие качества в играх и порадовать своих болельщиков."

Конечно нам хочется чтобы черкасская команда играла в финале этого турнира, но нашему городу с население в 280000 жителей тяжело конкурировать с городами-миллионниками. Участие с такими именитыми командами для черкасских детей это уже большой праздник, где их воочию будут поддерживать родители,бабушки с дедушками. Поэтому если кто-то из команд попадёт в плей офф с 1 по 8 место,это уже можем считать большим достижением, подытожил Андрей.

Расписание игр "СДЮШОР-Чайки" на "Australia Cup":

21 августа. 15:00 "Колос" (Коваливка)-"СДЮШОР-Чайка" (Черкассы)

22 августа. 15.00 "Рось"-"СДЮШОР-Чайка"

22 августа. 16.55 "СДЮШОР-Чайка" (Черкассы) - "Металлист" (Харьков)

Вот он настоящий футбол! Невероятные эмоции, радость, разочарование и желание сыграть как можно лучше! Возможно, именно здесь мы встретили будущих "Месси", "Роналду" и прочих звезд мирового футбола в будущем.

Материал: Олег Вахоцкий; Фото: Роман Яковчук

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