Ман Сити не смог обыграть Тоттенхэм в матче АПЛ

Новости спорта:В компенсированное время был отменен гол Габриэля Жезуса.

Манчестер Сити сыграл вничью с Тоттенхэмом в матче 2-го тура чемпионата Англии.

Рахим Стерлинг вывел Горожан вперед на 20-й минуте, однако совсем скоро Эрик Ламела восстановил паритет. Но еще в первом тайме Серхио Агуэро вновь забил за Манчестер Сити.

На 56-й минуте вышедший на замену Лукас Моура головой поразил ворота Горожан после подачи с углового в исполнении Ламелы, установив окончательный счет в матче.

Таким образом, и Горожане, и Шпоры после двух туров имеют в своем активе по 4 очка.

В следующем туре Манчестер Сити на выезде сыграет против Борнмута, Тоттенхэм примет Ньюкасл. Оба матча состоятся 25 августа.