Моуринью прослезился говоря о футболе (Видео)

Новости спорта:Жозе Моуринью остается без работы после того, как был уволен из Манчестер Юнайтед.

Португальский наставник Жозе Моуринью остается без работы с декабря прошлого года, когда был уволен из МЮ, и, судя по всему, очень соскучился по тренерской работе.

Общаясь с журналистами газеты Gazzetta dello Sport, Моуринью изо всех сил старался сдержать слезы, когда он откровенно говорил о пустоте в его жизни после его увольнения из МЮ.

"Когда я начал заниматься профессиональным футболом, я почувствовал, что во мне что-то щелкнуло. С тех пор это были серьезные вещи для меня и так продолжалось до нынешнего момента.

Теперь, когда это остановлено, вместо того, чтобы наслаждаться футболом, я не могу сделать это. Я скучаю по футболу", - сказал Моуринью.