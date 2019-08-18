Скачать
Воскресенье, 18.08.2019
Шахтер уверенно обыграл ФК Львов в 4-м туре УПЛ
Шахтер уверенно обыграл ФК Львов в 4-м туре УПЛ
Кормье - Миочич. Видео тяжелого нокаута
Кормье - Миочич. Видео тяжелого нокаута
Наваррете в шикарном бою отстоял чемпионский пояс WBO (Видео)
Наваррете в шикарном бою отстоял чемпионский пояс WBO (Видео)
Все тренеры Динамо после Лобановского
Все тренеры Динамо после Лобановского

Шеффилд Юнайтед минимально одолел Кристал Пэлас во 2-м туре АПЛ

Шеффилд Юнайтед минимально одолел Кристал Пэлас во 2-м туре АПЛ
22:31 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Новичок АПЛ Шеффилд Юнайтед продолжает набирать очки в высшем дивизионе чемпионата Англии.

В матче 2-го тура английской Премьер-Лиги «Шеффилд Юнайтед» обыграл «Кристал Пэлас» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Шеффилде на стадионе «Брэммел Лэйн». Обслуживал матч арбитр Дэвид Кут, которому помогали судьи на линиях Дэниел Кук и Гарри Леннард.

Шеффилд Юнайтед — Кристал Пэлас 1:0

Гол: Ландстрем, 48

Шеффилд Юнайтед: Хендерсон, Стивенс, Иган, О`Коннелл, Болдок, Норвуд, Ландстрем, Робинсон (Макберни, 56), Флек (Фримэн, 29), Башем, Макголдрик (Джагелка, 89)

Кристал Пэлас: Гуаита, Дэнн, ван Анхолт, Уорд, Келли, Миливоевич, Майер (Шлупп, 65), Таунсенд (Маккарти, 70), Макартур (Уикхэм, 82), Заа, Бентеке

Предупреждения: Ландстрем, Болдок, Маккарти, Фримэн.

Единственный гол был забит в начале второго тайма. Автором гола стал полузащитник хозяев Джон Ландстрем.

«Шеффилд Юнайтед», набрав четыре очка, поднялся на седьмое место в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Кристал Пэлас» (1) — на 14-м месте. Лидером АПЛ на данный момент является «Ливерпуль», который набрал шесть очков. Столько же очков у «Арсенала», но у «канониров» хуже разница забитых и пропущенных мячей.

Экс-звезда Арсенала и Челси Эшли Коул завершил карьеру

В 3-м туре «Шеффилд Юнайтед» дома сыграет с «Лестер Сити». «Кристал Пэлас» на выезде встретится с «Манчестер Юнайтед». Оба матча состоятся 24 августа.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, Чемпионат Англии, Новости футбола, Кристал Пэлас, Шеффилд Юнайтед — Кристал Пэлас, Шеффилд Юнайтед.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Нэйт Диас - Энтони Петтис. Видео боя
02 Даниэль Кормье - Стипе Миочич. Видео боя
03 Пауло Коста - Йоэль Ромеро. Видео боя
04 Подробности инцидента с Макгрегором в баре (Видео)
05 Зинченко прервал свою невероятную серию в АПЛ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь