Шеффилд Юнайтед минимально одолел Кристал Пэлас во 2-м туре АПЛ

Новости спорта:Новичок АПЛ Шеффилд Юнайтед продолжает набирать очки в высшем дивизионе чемпионата Англии.

В матче 2-го тура английской Премьер-Лиги «Шеффилд Юнайтед» обыграл «Кристал Пэлас» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Шеффилде на стадионе «Брэммел Лэйн». Обслуживал матч арбитр Дэвид Кут, которому помогали судьи на линиях Дэниел Кук и Гарри Леннард.

Шеффилд Юнайтед — Кристал Пэлас 1:0

Гол: Ландстрем, 48

Шеффилд Юнайтед: Хендерсон, Стивенс, Иган, О`Коннелл, Болдок, Норвуд, Ландстрем, Робинсон (Макберни, 56), Флек (Фримэн, 29), Башем, Макголдрик (Джагелка, 89)

Кристал Пэлас: Гуаита, Дэнн, ван Анхолт, Уорд, Келли, Миливоевич, Майер (Шлупп, 65), Таунсенд (Маккарти, 70), Макартур (Уикхэм, 82), Заа, Бентеке

Предупреждения: Ландстрем, Болдок, Маккарти, Фримэн.

Единственный гол был забит в начале второго тайма. Автором гола стал полузащитник хозяев Джон Ландстрем.

«Шеффилд Юнайтед», набрав четыре очка, поднялся на седьмое место в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Кристал Пэлас» (1) — на 14-м месте. Лидером АПЛ на данный момент является «Ливерпуль», который набрал шесть очков. Столько же очков у «Арсенала», но у «канониров» хуже разница забитых и пропущенных мячей.

В 3-м туре «Шеффилд Юнайтед» дома сыграет с «Лестер Сити». «Кристал Пэлас» на выезде встретится с «Манчестер Юнайтед». Оба матча состоятся 24 августа.