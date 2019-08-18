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Бундеслига: Айнтрахт удержал победу над Хоффенхаймом, забив на первой минуте

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Бундеслига: Айнтрахт удержал победу над Хоффенхаймом, забив на первой минуте
18:42 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:«Айнтрахт» обыграл «Хоффенхайм» в матче 1-го тура Бундеслиги.

В матче 1-го тура немецкой Бундеслиги «Айнтрахт» обыграл «Хоффенхайм». Встреча проходила на стадионе «Коммерцбанк-Арена» во Франкфурте-на-Майне.

Итоговый счёт матча — 1:0.

Единственный гол во встрече был забит уже на 1-й минуте. После розыгрыша углового гости оставили без присмотра защитника хозяев Мартина Хинтереггера, который ударом в касание пробил мимо Оливера Баумана. Результативный пас отдал Филип Костич.

В следующем туре «Айнтрахт» сыграет на выезде с «РБ Лейпциг» (25 августа). «Хоффенхайм» днём ранее дома будет принимать «Вердер».

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В минувшем сезоне «Айнтрахт» занял 7-е место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав в 34 матчах 54 очка. В активе «Хоффенхайма», который стал 9-м, оказалось на три очка меньше.

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Бундеслига, Футбол, ФК Хоффенхайм, ФК Айнтрахт, Новости футбола.
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