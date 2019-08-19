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Лидер атаки ПСЖ согласовал условия контракта с клубом Бекхэма

Лидер атаки ПСЖ согласовал условия контракта с клубом Бекхэма
05:54 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Форвард сборной Уругвая Эдинсон Кавани может перебраться в американский чемпионат.

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Эдинсон Кавани намерен продолжить карьеру в клубе MLS «Интер Майами», принадлежащем группе инвесторов во главе с бывшим полузащитником сборной Англии Дэвидом Бекхэмом.

32-летний уругваец уже договорился с флоридцами о трёхлетнем контракте, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира на своей странице в «Твиттере».

«Майами» начнёт выступать в MLS со следующего сезона. Кавани, скорее всего, сначала доработает контракт с «ПСЖ», рассчитанный до 30 июня 2020 года, после чего присоединится к клубу Бекхэма в середине кампании.

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Эдинсон выступает за «ПСЖ» с 2013 года. Ранее форвард защищал цвета «Наполи», «Палермо» и «Данубио». В минувшем сезоне Кавани забил 23 мяча и отдал 9 результативных передач в 33 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

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ФК ПСЖ, Футбол, Эдинсон Кавани, Новости футбола, ФК Интер Майами.
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