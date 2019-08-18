Карпаты одержали первую победу в новом сезоне (Видео)

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19:00 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твитер Олимпика

Новости спорта:«Олимпик» в четвертом туре премьер-лиги принимал «Карпаты».

«Карпаты» в большинстве обыграли в гостях «Олимпик» со счетом 1:3.

На 26-й минуте Гуцуляк не реализовал пенальти, Пеньков отбил перед собой, но Гуцуляк добил, открыв счет. Ди Франко с передачи Понде удвоил преимущество на 42-й минуте.

Во втором тайме на 62-й минуте Политыло реализовал пенальти и сократил разрыв в счете.

Гуцуляк оформил дубль на 65-й минуте, ему ассистировал Войкович.

С 24-й минуты хозяева играли в меньшинстве из-за удаления Фабиньо.

Красная. Александр Фабио Альмейга, Олимпик

Видео гола Алексей Гуцуляк, 26 минута

Видео гола Франциско Ди Франко, 42 минута

Видео гола Алексей Гуцуляк, 65 минута

Сергей Политыло, 62 мин. (P), Олимпик

Напомним, 36-летний украинский защитник Александр Кучер, недавно подписавший контракт со львовскими «Карпатами», дебютировал в составе львовской команды в выездном матче 4-го тура УПЛ против донецкого «Олимпика».

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ФК Олимпик, ФК Карпаты, Чемпионат Украины, УПЛ.
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