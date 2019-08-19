Алексис Санчес во вторник прибудет в Милан для завершения перехода в Интер

Нападающий Манчестер Юнайтед Алексис Санчес может стать игроком Интера уже на следующей неделе.
Как сообщает сайт журналиста Джанулки Ди Марцио, чилийский вингер должен прибыть в расположение миланского клуба во вторник для прохождения медосмотра и подписания контракта.
Интер обсуждает последние детали арендного соглашения с "красными дьяволами".
Действующий контракт Санчеса с Юнайтед рассчитан до июня 2022 года.
Защитник Ливерпуля выразил желание перебраться в Рому
В минувшем сезоне 30-летний игрок провел 27 поединков в составе МЮ, отличившись двумя голами и четырьмя ассистами.
Ранее сообщалось, что Интер также близок к возвращению защитника Кристиано Бираги.