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Гвардиола - о ссоре с Агуэро: Это недоразумение

Гвардиола - о ссоре с Агуэро: Это недоразумение
05:07 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола прокомментировал конфликт с Серхио Агуэро во время матча против Тоттенхэма.

В рамках второго тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити дома принимал Тоттенхэм (2:2). Серхио Агуэро и Пеп Гвардиола поругались во время матча.

"Ссора с Агуэро? Это недоразумение. Агуэро был расстроен, потому что думал, что я его виню во втором пропущенном голе".

"Мы играли отлично, наш прессинг и контроль был невероятным. Я не знаю, возможно ли играть еще лучше", — приводит слова Пепа Гвардиолы Squawka.

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В следующем туре Манчестер Сити сыграет против Борнмута на выезде.

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ФК Манчестер Сити, Футбол, Серхио Агуэро, Пеп Гвардиола, Новости футбола.
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