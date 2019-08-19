Гвардиола - о ссоре с Агуэро: Это недоразумение

В рамках второго тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити дома принимал Тоттенхэм (2:2). Серхио Агуэро и Пеп Гвардиола поругались во время матча.
"Ссора с Агуэро? Это недоразумение. Агуэро был расстроен, потому что думал, что я его виню во втором пропущенном голе".
Everyone is being silent on what happened between Pep & Kün Aguero But when pogba and Mourinho had issues the whole pl was upside down #MCITOT #guardiola #premierleauge #ManchesterCity pic.twitter.com/wMzdGloZrS
— Jeffrey (@baaadcaptain) August 17, 2019
"Мы играли отлично, наш прессинг и контроль был невероятным. Я не знаю, возможно ли играть еще лучше", — приводит слова Пепа Гвардиолы Squawka.
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В следующем туре Манчестер Сити сыграет против Борнмута на выезде.