Гвардиола - о ссоре с Агуэро: Это недоразумение

В рамках второго тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити дома принимал Тоттенхэм (2:2). Серхио Агуэро и Пеп Гвардиола поругались во время матча.

"Ссора с Агуэро? Это недоразумение. Агуэро был расстроен, потому что думал, что я его виню во втором пропущенном голе".

Everyone is being silent on what happened between Pep & Kün Aguero But when pogba and Mourinho had issues the whole pl was upside down #MCITOT #guardiola #premierleauge #ManchesterCity pic.twitter.com/wMzdGloZrS

— Jeffrey (@baaadcaptain) August 17, 2019