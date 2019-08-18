Шахтер вышел на поединок против Львова в особенной форме (Фото)

Новости спорта:До этого три тура "оранжево-черные" играли а старых шевронах.

Донецкий Шахтер перед гостевым матчем с ПФК Львов в рамках 4-го тура УПЛ представил новые чемпионские шевроны.

Напомним, что в третьем "оранжево-черные" выступали со старыми шевронами, хотя все остальные клубы, кроме Мариуполя и Львова, играли с уже с новыми.

Также на этот вопрос отреагировал президент Премьер-лиги Томас Гримм, который заявил, что Шахтеру придется носить шевроны нового партнера.

Отметим, что титульный спонсор "горняков" Parimatch, а новый спонсор лиги – Favbet. На чемпионских шевронах нет надписи нового титульного спонсора, а на титульных - есть.

Заметим, что матч Шахтер - Львов начался в 19:30 по Киеву.