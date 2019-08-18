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Лестер отобрал очки у Челси на "Стэмфорд Бридж" во 2-м туре АПЛ

Лестер отобрал очки у Челси на "Стэмфорд Бридж" во 2-м туре АПЛ
20:34 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Лондонский Челси на своем поле не смог обыграть Лесер Сити во втором туре чемпионата Англии.

«Челси» и «Лестер Сити» завершили матч 2-го тура английской Премьер-лиги вничью. Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Итоговый счёт матча — 1:1.

Челси — Лестер 1:1

Голы: Маунт, 7 — Ндиди, 66

Челси: Аррисабалага — Аспиликуэта, Кристенсен, Зума, Эмерсон — Канте, Жоржиньо (Ковачич, 71) — Педро, Маунт, Пулишич (Виллиан, 71) — Жиру (Абрахам, 62)

Лестер: Шмайхель — Перейра, Эванс, Сеюнджю, Фухс — Ндиди — Перес (Олбрайтон, 80), Тилеманс, Чаудхери (Прат, 73), Мэддисон — Варди

Предупреждение: Жоржиньо

Первый мяч в игре был забит уже на 7-й минуте. Его автором стал 20-летний воспитанник синих Мэйсон Маунт. Хавбек хозяев отобрал мяч у Онинье Ндиди перед штрафной гостей и пробил в угол ворот Каспера Шмейхеля. На 67-й минуте Ндиди исправился за свою оплошность. Нигериец головой замкнул подачу с фланга от Джеймса Мэддисона.

«Челси» набрал первое очко в чемпионате Англии и занимает 15-е место в турнирной таблице. «Лестер Сити» с двумя очками в двух играх занимает 12-е место.

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В следующем туре «Челси» в гостях сыграет с «Норвич Сити» (24 августа), «Лестер Сити» в этот же день также в гостях будет противостоять «Шеффилд Юнайтед».

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