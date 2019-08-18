Наставник Карпат посвятил дебютную победу ветеранам

Новости спорта:Главный тренер «Карпат» подвел итоги победы над донецким «Олимпиком» (3:1).

Главный тренер «Карпат» Александр Чижевский прокомментировал выездную победу над донецким «Олимпиком» (3:1) в поединке 4-го тура УПЛ. Об этом сообщает официальный сайт ФК Карпаты.

«Очень приятно, что мы наконец получили ту долгожданную победу, ведь очень долго к ней шли, и болельщики уже соскучились по ним. Мы были настроены победить, но понимали, что будет непросто, потому что «Олимпик» тоже хотел выиграть. Хотим посвятить эту победу нашим ветеранам, ведь вчера было ровно 50 лет с момента завоевание Кубка СССР.

Надеюсь, что эта игра нам даст толчок в следующих матчах, и мы будем двигаться дальше. Когда пробивают пенальти, то у меня привычка не смотреть, ведь очень больно видеть, если футболист не забивает.

Кучер прошел очень хорошую школу, успев поиграть на высоком уровне, и этот опыт он может передать прежде всего молодым футболистам, поскольку у нас молодая команда, Александр подсказывает на футбольном поле, как лучше действовать. Считаю, что в будущих встречах он нам поможет, как и в сегодняшней игре. Главное, чтобы футболист выходил на поле и отдавался на все сто процентов, нет разницы, это украинец или легионер», — отметил Чижевский.

Обзор матча

Олимпик — Карпаты 1:3

Голы: Политыло, 62 (с пенальти) - Гуцуляк, 26, 66, Ди Франко, 42

Олимпик: Пеньков — Зотько, Гришко, Цымбалюк (Пасич Е.), Снурницын (Пасич Г., 33) — Драман, Завийский, Фабиньо, Тейшера — Шахаб (Политыло, 60), Матар.

Карпаты: Пидкивка — Мартинс, Кучер, Вакуленко, Дубинчак (Якимец, 70) — Гуцуляк, Войкович, Вербный, Халл — Ди Франко (Лейоус, 77), Понде (Жоао Диого, 81).

Предупреждения: Дийе, Фабиньо, Пасич Г. — Вакуленко, Дубинчак.

Удаление: Фабиньо, 26 (фол последней надежды).