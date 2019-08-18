Семеду может стать частью сделки по возвращению Неймара в Барселону

Новости спорта:Крайний защитник Барселоны Нелсон Семеду может помочь Барселоне вернуть Неймара из ПСЖ.

Португальский защитник допускает, что его включат в соглашение с парижанами, сообщает Mundo Deportivo.

Семеду комфортно чувствует себя в Барселоне, но готов перебраться в ПСЖ в случае необходимости. Издание не исключает, что "блаугранас" рассматривают вариант с обменом 25-летнего португальца на Неймара с доплатой от испанского гранда.

Ранее Барселона хотела продлить контракт Семеду Барселона хочет продлить контракт Семеду – на защитника появился топ-претендент , но проблемы с достижением согласия по трансферу опального форварда могут изменить позицию боссов каталонцев. Кроме того, на Неймара продолжает претендовать мадридский Реал.