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Семеду может стать частью сделки по возвращению Неймара в Барселону

Семеду может стать частью сделки по возвращению Неймара в Барселону
21:24 Сегодня Телеграф football24.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Крайний защитник Барселоны Нелсон Семеду может помочь Барселоне вернуть Неймара из ПСЖ.

Португальский защитник допускает, что его включат в соглашение с парижанами, сообщает Mundo Deportivo.

Семеду комфортно чувствует себя в Барселоне, но готов перебраться в ПСЖ в случае необходимости. Издание не исключает, что "блаугранас" рассматривают вариант с обменом 25-летнего португальца на Неймара с доплатой от испанского гранда.

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Ранее Барселона хотела продлить контракт Семеду Барселона хочет продлить контракт Семеду – на защитника появился топ-претендент , но проблемы с достижением согласия по трансферу опального форварда могут изменить позицию боссов каталонцев. Кроме того, на Неймара продолжает претендовать мадридский Реал.

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ФК Барселона, ФК ПСЖ, Неймар, Футбол, Новости футбола, Нелсон Семеду.
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