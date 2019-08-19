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Алавес минимально выиграл у Леванте в 1-м туре Ла Лиги

Алавес минимально выиграл у Леванте в 1-м туре Ла Лиги
02:57 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Алавес на родном стадионе минимально обыграл Леванте в стартовом поединке чемпионата Испании по футболу.

В матче 1-го тура чемпионата Испании «Алавес» обыграл «Леванте» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Витории на стадионе «Мендисорроса». Обслуживал матч арбитр Сесар Сото Градо. В роли его ассистентов выступили Альфонсо Костойя Родригес и Карлос Альварес Фернандес.

Алавес – Леванте 1:0

Гол: Хоселу, 54

Алавес: Пачеко, Марипан, Эли, Агиррегабириа, Дуарте, Ману Гарсия (Пере Понс, 67), Алеиш Видаль, Пина, Вакасо, Риоха (Тачи, 83), Хоселу (Лукас Перес, 86)

Леванте: Фернандес, Мирамон, Постиго, Везу, Тоньо, Вукчевич (Моралес, 67), Барди, Мелеро (Рочина, 67), Кампанья, Леон (Рохер Марти, 78), Майораль

Предупреждения: Хоселу, Мелеро, Ману Гарсия.

Автором гола стал Хоселу, которому ассистировал Алейш Видаль.

Во 2-м туре «Алавес» на своём поле сыграет с «Эспаньолом». Матч состоится 25 августа. «Леванте» предстоит домашняя встреча с «Вильярреалом» (23 августа).

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В минувшем сезоне «Алавес», набрав 50 очков, финишировал на 11-м месте в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Леванте» (45) завершил сезон на 13-м месте в таблице. В первом круге прошлого сезона «Леванте» дома обыграл «Алавес» со счётом 2:1, во втором — команды разошлись миром — 1:1.

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Футбол, Чемпионат Испании, ФК Леванте, ФК Алавес, Новости футбола.
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