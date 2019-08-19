Гельзин прокомментировал отставку Жулио Сезара

Новости спорта:Владислав Гельзин подтвердил отставку Жулио Сезара.

«Олимпик» потерпел четвертое поражение подряд. В воскресенье дончане в Киеве уступили «Карпатам» со счетом 1:3. Также вторую игру подряд команде пришлось доигрывать в меньшинстве: на 25-й минуте в достаточно спорной ситуации красную карточку получил Фабиньо.

Информацию об отставке бразильца Жулио Сезара подтвердил президент «Олимпика» Владислав Гельзин.

«Говорить что-то не очень, конечно, хочется, но отсутствие результата в данном случае основная причина такого решения. Мы не можем говорить, что мы хорошо играем, имея после четырех туров ноль очков.

Говорил с ребятами, они не понимают некоторые моменты, в частности, почему перед матчем называется один состав и одна тактика, а уже на предматчевой установке все полностью другое?

Ну и по судейству вообще не могу понять, как за подобные и при этом регулярные ошибки эти арбитры все время остаются в стороне. Нарушение ведь было до штрафной, это четко было видно. Можно узнать, чем там занимаются эти, с позволения сказать, иностранные «специалисты», чему они там судей учат? Зачем попривозили в Украину этих туристов?».