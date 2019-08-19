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Ляказетт в Хаддерсфилде: Гризманн попробовал себя в роли тренера

Ляказетт в Хаддерсфилде: Гризманн попробовал себя в роли тренера
08:56 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Антуанн Гризманн любит в свободное время "позависать" в Football Manager.

Перед поединком с Бернли форвард лондонского Арсенала Александр Ляказетт, который стал героем того матча, получил дополнительную мотивацию показать себя.

Как выяснилось еще весной, Антаун Гризманн любит провести досуг за видеоиграми, а именно - Football Manager.

Нападающий взял "канаониров" и продал всех текущих исполнителей, оставив там лишь своего друга Ляказетта.

Однако затем, на этой неделе, Антуан показал обновленный состав Арсенала, где уже в 2023-м году не было Александра.

Гризманн в ответ перечислил титулы партнера по сборной и отметил, что продал его в Хаддерсфилд, что явно подстегнуло его перед поединком АПЛ.

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ФК Арсенал (Лондон), Футбол, Новости футбола, Антуанн Гризманн.
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