Ляказетт в Хаддерсфилде: Гризманн попробовал себя в роли тренера

Новости спорта:Антуанн Гризманн любит в свободное время "позависать" в Football Manager.

Перед поединком с Бернли форвард лондонского Арсенала Александр Ляказетт, который стал героем того матча, получил дополнительную мотивацию показать себя.

Как выяснилось еще весной, Антаун Гризманн любит провести досуг за видеоиграми, а именно - Football Manager.

Нападающий взял "канаониров" и продал всех текущих исполнителей, оставив там лишь своего друга Ляказетта.

Однако затем, на этой неделе, Антуан показал обновленный состав Арсенала, где уже в 2023-м году не было Александра.

Je suis ou ?! — Alexandre Lacazette (@LacazetteAlex) 14 августа 2019 г.

Гризманн в ответ перечислил титулы партнера по сборной и отметил, что продал его в Хаддерсфилд, что явно подстегнуло его перед поединком АПЛ.