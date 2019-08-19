Ляказетт в Хаддерсфилде: Гризманн попробовал себя в роли тренера

Перед поединком с Бернли форвард лондонского Арсенала Александр Ляказетт, который стал героем того матча, получил дополнительную мотивацию показать себя.
Как выяснилось еще весной, Антаун Гризманн любит провести досуг за видеоиграми, а именно - Football Manager.
Нападающий взял "канаониров" и продал всех текущих исполнителей, оставив там лишь своего друга Ляказетта.
Bientôt coach le Grizi @FootballManager @Arsenal #Ajax pic.twitter.com/UO8EZgfVgR— Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) 15 апреля 2019 г.
Однако затем, на этой неделе, Антуан показал обновленный состав Арсенала, где уже в 2023-м году не было Александра.
. @Arsenal 2023 pic.twitter.com/xBS5IhSm09— Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) 14 августа 2019 г.
Je suis ou ?!— Alexandre Lacazette (@LacazetteAlex) 14 августа 2019 г.
Гризманн в ответ перечислил титулы партнера по сборной и отметил, что продал его в Хаддерсфилд, что явно подстегнуло его перед поединком АПЛ.