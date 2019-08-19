Икарди может продолжить карьеру во Франции

Новости спорта:Мауро Икарди, вероятно, сменит клубную прописку в летнее трансферное окно.

Нападающий Интера Мауро Икарди, вероятно, сменит клубную прописку в летнее трансферное окно, поскольку новый тренер "нерадзурри" Антонио Конте не рассчитывает на скандального аргентинца и уже подписал ему замену в лице Ромелу Лукаку.

Как сообщает Football Italia, ссылаясь на Rai Sport, боссы Монако договорились с Интером о переходе 26-летнего аргентинца. По информации источника, сумма будущего трансфера должна составить 60-65 миллионов евро.

Монегаски также готовы предложить Икарди пятилетний контракт с ежегодным окладом в размере 12 миллионов евро. Таким образом, руководство Монако значительно перебьет предложение Наполи, который намерен платить Мауро не больше 7,5 миллионов евро в год.

Примечательно, что сам аргентинец собирается перейти только в Ювентус, и ранее он заблокировал свой трансфер в Рому.