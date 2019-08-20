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Наставник Арсенала Эмери: Мы не хотим играть с Ливерпулем

Наставник Арсенала Эмери: Мы не хотим играть с Ливерпулем
00:27 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Наставник Арсенала Унаи Эмери прокомментировал предстоящий поединок его команды против Ливерпуля в АПЛ.

Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери высказался о предстоящем матче с «Ливерпулем» в 3-м туре английской Премьер-лиги.

«Мы не хотим играть с «Ливерпулем». Мы предпочли бы вообще никогда с ними не встречаться. Тем не менее для нас это отличный вызов и проверка на прочность. Для болельщиков, для всех нас отправиться на «Энфилд» с шестью очками в активе – это здорово.

Наша цель – сократить отставание от «Ливерпуля», «Манчестер Сити», «Тоттенхэма» и «Челси». Когда мы играем с ними, это возможность показать, на что мы способны. В выходные нас ждёт отличный матч», — приводит слова Эмери Sky Sports.

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Матч «Ливерпуль» – «Арсенал» состоится 24 августа на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 19:30.

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ФК Арсенал (Лондон), Унаи Эмери, ФК Ливерпуль, Футбол, Новости футбола.
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