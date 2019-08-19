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Сульшер: У меня нет сомнений, что Погба останется в Манчестер Юнайтед

Сульшер: У меня нет сомнений, что Погба останется в Манчестер Юнайтед
21:16 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал слухи о возможном переходе Поля Погба в мадридский Реал.

Трансферные слухи продолжают отправлять Поля Погба в мадридский Реал, но Оле-Гуннар Сульшер утверждает, что француз останется в команде.

"Не было ни одной пресс-конференции, на которой бы я не отвечал на вопрос про Погба. У меня нет никаких сомнений на его счет. Он остается. Не вижу ничего странного в том, что он получает удовольствие от игры в нашей команде", — приводит слова норвежца The Guardian.

Ранее сообщалось, что Зинедин Зидан раздумывает над отставкой из Реала из-за неудачи с трансфером Поля Погба.

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Напомним, что сегодня Манчестер Юнайтед сыграет на выезде против Вулверхэмптона. Начало матча запланировано на 22:00.

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ФК Манчестер Юнайтед, Поль Погба, Футбол, Чемпионат Англии, Новости футбола, Оле Гуннар Сульшер.
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