Давид Луис объяснил свой уход из Челси в Арсенал

В самом конце летнего трансферного окна Англии стало известно, что Давид Луис совершил неожиданный переход из Челси в Арсенал. Центральный защитник рассказал, что сподвигло его на такой шаг.
"Стараюсь быть честным. Все знают, что я был счастлив в Челси и выиграл там много трофеев. У меня был разговор с Лампардом. Я не входил в его планы на этот год", — приводит слова бразильца Sky Sports.
"Я мог остаться в зоне комфорта и просто получать деньги, но мне нравятся новые вызовы. Это то, что дает мне мотивацию. Когда-то моя карьера закончится, и я буду скучать по футболу", — добавил Давид Луис.
Почеттино: Некоторые игроки еще могут покинуть Тоттенхэм этим летом
Ранее, экс-защитник Челси заявлял, что не каждый игрок решится такой переход.