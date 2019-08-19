Давид Луис объяснил свой уход из Челси в Арсенал

Новости спорта:Бразильский защитник Давид Луис прокомментировал свой уход из лондонского Челси в Арсенал.

В самом конце летнего трансферного окна Англии стало известно, что Давид Луис совершил неожиданный переход из Челси в Арсенал. Центральный защитник рассказал, что сподвигло его на такой шаг.

"Стараюсь быть честным. Все знают, что я был счастлив в Челси и выиграл там много трофеев. У меня был разговор с Лампардом. Я не входил в его планы на этот год", — приводит слова бразильца Sky Sports.

"Я мог остаться в зоне комфорта и просто получать деньги, но мне нравятся новые вызовы. Это то, что дает мне мотивацию. Когда-то моя карьера закончится, и я буду скучать по футболу", — добавил Давид Луис.

Ранее, экс-защитник Челси заявлял, что не каждый игрок решится такой переход.