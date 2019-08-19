Назван лучший тренер по итогам 4-го тура УПЛ

Новости спорта:По итогам четвертого тура чемпионата Украины по футболу среди команд УПЛ назвали лучшего тренера.

Главный тренер Александрии Владимир Шаран стал лучшим тренером четвертого тура чемпионата Украины. Об этом сообщает пресс-служба Всеукраинского объединения тренеров по футболу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Українська Прем'єр-Ліга (@upl.ua) 19 Авг 2019 в 3:33 PDT

Такое решение организация приняла после анализа всех матчей прошедшего тура УПЛ. ВОТФ высоко оценила игру подопечных Шарана в матче с Зарей, который александрийцы выиграли со счетом 2:1.

В организации отметили, что "Александрия удачно использовала тренерские установки Шарана на прессинг, атлетичный и насыщенный футбол", что и позволило команде одержать важную победу на выезде.

Ранее сообщалось, что Александрия укрепила защитную линию команды, подписав 28-летнего латвийца.