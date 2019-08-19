Назван лучший тренер по итогам 4-го тура УПЛ

Главный тренер Александрии Владимир Шаран стал лучшим тренером четвертого тура чемпионата Украины. Об этом сообщает пресс-служба Всеукраинского объединения тренеров по футболу.
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Такое решение организация приняла после анализа всех матчей прошедшего тура УПЛ. ВОТФ высоко оценила игру подопечных Шарана в матче с Зарей, который александрийцы выиграли со счетом 2:1.
В организации отметили, что "Александрия удачно использовала тренерские установки Шарана на прессинг, атлетичный и насыщенный футбол", что и позволило команде одержать важную победу на выезде.
Ранее сообщалось, что Александрия укрепила защитную линию команды, подписав 28-летнего латвийца.