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Назван лучший тренер по итогам 4-го тура УПЛ

Назван лучший тренер по итогам 4-го тура УПЛ
17:26 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:По итогам четвертого тура чемпионата Украины по футболу среди команд УПЛ назвали лучшего тренера.

Главный тренер Александрии Владимир Шаран стал лучшим тренером четвертого тура чемпионата Украины. Об этом сообщает пресс-служба Всеукраинского объединения тренеров по футболу.

 
 
 
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Публикация от Українська Прем'єр-Ліга (@upl.ua)

 

Такое решение организация приняла после анализа всех матчей прошедшего тура УПЛ. ВОТФ высоко оценила игру подопечных Шарана в матче с Зарей, который александрийцы выиграли со счетом 2:1.

В организации отметили, что "Александрия удачно использовала тренерские установки Шарана на прессинг, атлетичный и насыщенный футбол", что и позволило команде одержать важную победу на выезде.

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Ранее сообщалось, что Александрия укрепила защитную линию команды, подписав 28-летнего латвийца.

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Чемпионат Украины, Футбол, ФК Александрия, УПЛ, Владимир Шаран, Новости футбола, Новости УПЛ.
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