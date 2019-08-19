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Локомотив близок к завершению сделки по подписанию Рибери

Локомотив близок к завершению сделки по подписанию Рибери
17:44 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:В ближайшие дни французский атакующий хавбек Франк Рибери станет игроком московского Локомотива.

Агент Жан-Пьер Берне, представляющий интересы полузащитника Франка Рибери, рассказал, как проходят переговоры с "Локомотивом".

"Сейчас наши переговоры с "Локомотивом" находятся в наиболее активной стадии. Они проходят хорошо. Все должно решиться до конца месяца", - сказал Берне. Напомним, что 36-летний Рибери последние 12 лет провел в "Баварии", отыграв в составе команды более 250 матчей.

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Накануне спортивный директор московского "Динамо" Роман Орещук заявил, что клуб не контактировал с экс-лидером "Баварии". "У нас не было никаких контактов ни с Рибери, ни с его агентом. Поэтому это утка", - сказал функционер.

Ранее французское издание L’Equipe сообщило, что Франк может перебраться в Россию.

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ФК Бавария, ФК Локомотив, Футбол, Франк Рибери, Новости футбола.
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