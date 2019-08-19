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Ванда Нара исключила переход Икарди в Монако

Ванда Нара исключила переход Икарди в Монако
18:32 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Жена и агент Мауро Икарди Ванда Нара заявила, что аргентинец не станет переходить в Монако.

Ванда Нара, жена и агент нападающего миланского «Интера» Мауро Икарди, исключила возможность перехода супруга в «Монако».

«Мауро не перейдёт в «Монако», — приводит слова Нары TyC Sports.

Ранее сообщалось, что монегаски готовы отдать нерадзурри € 60-65 млн за 26-летнего футболиста, тем самым повторив предложение «Наполи». При этом переход в «Монако» должен был стать для Икарди более выгодным с финансовой точки зрения – клуб готов платить форварду € 12 млн в год, в то время как неаполитанцы предлагают ему € 7,5 млн (€ 9,5 млн с учётом бонусов). Также игроком интересовалась «Рома».

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В минувшем сезоне Икарди забил 17 мячей и отдал 5 результативных передач в 37 матчах за „Интер“ во всех турнирах.

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ФК Интер (Милан), Футбол, Мауро Икарди, Новости футбола, Ванда Нара.
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