Защитник Арсенала: Возможно, с Ливерпулем будет проще играть, чем с Бернли

Новости спорта:Центральный защитник Сократис Папастатопулос поделился своим мнением о матче 3-го тура между Арсеналом и Ливерпулем.

Защитник Арсенала Сократис Папастатопулос прокомментировал предстоящий поединок своей команды против Ливерпуля.

"Для защитника сложнее играть с такими командами, как Бернли, потому что приходится много бороться. С Ливерпулем все будет иначе. Возможно, с ним будет даже проще. Если у них будет удачный день, а у нас – наоборот, будет тяжело", — цитирует грека Goal.com.

"Что касается нашего последнего матча на Энфилде, когда мы проиграли 1:5, это не была игра на пять голов. Там были пенальти, и мы допустили несколько ошибок. Думаю, в этот раз все сложится по-другому, но сейчас нам нужно сконцентрироваться на работе с тренером и его штабом. Матч в любом случае будет сложным".

Ранее наставник "канониров" Унаи Эмери признался, что не хотел бы встречаться с Ливерпулем.

Поединок Ливерпуль — Арсенал состоится на Энфилде в субботу, 24 августа в 19:30 по киевскому времени.