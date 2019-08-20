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Защитник Арсенала: Возможно, с Ливерпулем будет проще играть, чем с Бернли

Защитник Арсенала: Возможно, с Ливерпулем будет проще играть, чем с Бернли
16:55 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Центральный защитник Сократис Папастатопулос поделился своим мнением о матче 3-го тура между Арсеналом и Ливерпулем.

Защитник Арсенала Сократис Папастатопулос прокомментировал предстоящий поединок своей команды против Ливерпуля.

"Для защитника сложнее играть с такими командами, как Бернли, потому что приходится много бороться. С Ливерпулем все будет иначе. Возможно, с ним будет даже проще. Если у них будет удачный день, а у нас – наоборот, будет тяжело", — цитирует грека Goal.com.

"Что касается нашего последнего матча на Энфилде, когда мы проиграли 1:5, это не была игра на пять голов. Там были пенальти, и мы допустили несколько ошибок. Думаю, в этот раз все сложится по-другому, но сейчас нам нужно сконцентрироваться на работе с тренером и его штабом. Матч в любом случае будет сложным".

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Ранее наставник "канониров" Унаи Эмери признался, что не хотел бы встречаться с Ливерпулем.

Поединок Ливерпуль — Арсенал состоится на Энфилде в субботу, 24 августа в 19:30 по киевскому времени.

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ФК Арсенал (Лондон), ФК Ливерпуль, Футбол, Чемпионат Англии, Новости футбола, Сократис Папастатопулос.
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