Защитник Реала Марсело: Меня не беспокоит критика

Новости спорта:Левый защитник сборной Бразилии и Реала Марсело рассказал о своем отношении к критике и как с ней бороться.

Защитник "Реала" Марсело рассказал, как ему удается справляться с критикой после последнего провального сезона его команды. Напомним, что "сливочные" провалились во всех турнирах, уволив попутно двух тренеров.

"То, что случилось в прошлом сезоне - лишь часть всей критики, которую я услышал за всю свою карьеру. Это меня не беспокоит, я научился жить с этим. Я знаю лучше других, когда я в хорошей форме, а когда нет. Когда у меня что-то не выходит, я работаю усерднее", - цитирует слова бразильца Sport Bild.

В первом туре Ла Лиги "Реал" на выезде обыграл "Сельту" со счетом 3:1. Марсело вышел на игру в стартовом составе.