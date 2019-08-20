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Защитник Реала Марсело: Меня не беспокоит критика

Защитник Реала Марсело: Меня не беспокоит критика
14:57 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Левый защитник сборной Бразилии и Реала Марсело рассказал о своем отношении к критике и как с ней бороться.

Защитник "Реала" Марсело рассказал, как ему удается справляться с критикой после последнего провального сезона его команды. Напомним, что "сливочные" провалились во всех турнирах, уволив попутно двух тренеров.

"То, что случилось в прошлом сезоне - лишь часть всей критики, которую я услышал за всю свою карьеру. Это меня не беспокоит, я научился жить с этим. Я знаю лучше других, когда я в хорошей форме, а когда нет. Когда у меня что-то не выходит, я работаю усерднее", - цитирует слова бразильца Sport Bild.

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В первом туре Ла Лиги "Реал" на выезде обыграл "Сельту" со счетом 3:1. Марсело вышел на игру в стартовом составе.

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ФК Реал, Футбол, Марсело, Новости футбола.
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