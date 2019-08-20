Рюдигер: У Челси впереди еще долгий сезон

Новости спорта:Немецкий защитник Челси Антонио Рюдигер прокомментировал свое восстановление после травмы.

Защитник "Челси" Антонио Рюдигер восстановился от травмы и рвется в бой.

Как отмечается на официальном сайте "синих", впервые с апреля примет участие в официальной встрече - в матче чемпионата Англии среди игроков не старше 23 лет против "Ливерпуля".

"Я знаю, что мне нужно быть очень терпеливым. Не нужно спешить, потому что нам предстоит еще долгий сезон. Счастлив, потому что у меня будет несколько минут на поле в матче с молодежным составом "Ливерпуля". Я очень доволен этим", - сказал Рюдигер.

Как известно, "Челси" вновь не удалось одержать первую победу под руководством Фрэнка Лэмпарда.