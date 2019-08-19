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Защитник Арсенала близок к переезду в Серию А

Защитник Арсенала близок к переезду в Серию А
23:35 Пн, 19 Август 2019 Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Немецкий защитник Арсенала Шкордан Мустафи может перебраться в итальянский чемпионат.

Шкордан Мустафи близок к тому, чтобы уже этим летом покинуть лондонский "Арсенал". Данную информацию сообщает издание Gazzetta dello Sport.

На игрока сейчас претендует римская "Рома". Итальянцы готовы оформить годовую аренду защитника, после чего последует обязательный выкуп. После ухода из "Ромы" Костаса Маноласа, команда Фонсеки активно занята поисками защитника.

Лондонский "Арсенал" не будет удерживать Мустафи. Унаи Эмери не нуждается в игроке, особенно после того, как состав "канониров" пополнил Давид Луиз, который был куплен у "Челси".

Давид Луис объяснил свой уход из Челси в Арсенал

Мустафи перешел в "Арсенал" летом 2016 года. За это время немец отыграл за клуб 84 матча и стал автором 4 забитых голов.

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ФК Рома, ФК Арсенал (Лондон), Футбол, Новости футбола, Шкордан Мустафи.
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