Месси восстановился после травмы и приступил к тренировкам

Новости спорта:Аргентинский нападающий Барселоны Лионель Месси восстановился от травмы мышцы правой ноги.

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси полностью восстановился от травмы мышцы правой ноги. Во всяком случае, так сообщают испанские издания.

Сегодня 32-летний ветеран приступит к тренировкам. Как отмечается, аргентинец еще должен получить разрешение от медицинского штаба, что он готов выйти на поле. В следующем своем матче "Барселона" в рамках чемпионата Испании сыграет 25 августа против "Бетиса".

Ранее, рулевой "Барсы" Эрнесто Вальверде, напомним, прокомментировал фиаско каталонского коллектива в поединке первого тура Примеры против "Атлетико" из Бильбао (0:1). "Мы привыкли к тому, что в подобных моментах Лео Месси решает судьбу матча в нашу пользу. Тем не менее, нужно уметь справляться и без него. Ранее мы проводили хорошие матчи без Месси. Конечно, нам его не хватает", - сказал тренер.