Месси восстановился после травмы и приступил к тренировкам

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси полностью восстановился от травмы мышцы правой ноги. Во всяком случае, так сообщают испанские издания.
Сегодня 32-летний ветеран приступит к тренировкам. Как отмечается, аргентинец еще должен получить разрешение от медицинского штаба, что он готов выйти на поле. В следующем своем матче "Барселона" в рамках чемпионата Испании сыграет 25 августа против "Бетиса".
Ранее, рулевой "Барсы" Эрнесто Вальверде, напомним, прокомментировал фиаско каталонского коллектива в поединке первого тура Примеры против "Атлетико" из Бильбао (0:1). "Мы привыкли к тому, что в подобных моментах Лео Месси решает судьбу матча в нашу пользу. Тем не менее, нужно уметь справляться и без него. Ранее мы проводили хорошие матчи без Месси. Конечно, нам его не хватает", - сказал тренер.