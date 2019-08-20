Барселона готовит новое предложения для ПСЖ по Неймару

Новости спорта:Нападающий ПСЖ Неймар вновь может вернуться в Барселону.

Нападающий ПСЖ Неймар вновь может вернуться в Барселону, которая намерена сделать предложение парижанам об аренде бразильца, сообщает Sky Sports.

По информации издания, каталонцы могут договориться с ПСЖ о сделке с обязательством выкупа 27-летнего футболиста.

Пока Барселона официально не сделала предложение ПСЖ, но у Блаугранас есть время, ведь трансферное окно в Испании закрывается лишь 2 сентября.

Goal.com ранее сообщал, что парижане намерены именно таким образом расстаться с игроком: отдать Неймара в аренду с обязательством выкупа.

Неймар не хочет оставаться в Париже, о чем ранее сообщил президенту ПСЖ Насеру Эль-Хелаифи. Нападающий изъявлял желание вернуться в Барселону, однако каталонцы все еще не сделали конкретного предложения по бразильцу.

Отметим, что в трансфере Неймара также заинтересован Реал. Мадридцы начали переговоры с ПСЖ и готовы предложить бразильцу контракт на 5 лет с зарплатой в 40 миллионов евро за сезон.

Ухода Неймара также хотят болельщики парижан. Ради своего перехода бразилец предположительно готов уступить 15 миллионов евро своей зарплаты.

В минувшем сезоне 27-летний Неймар принял участие только в 28 матчах парижан во всех турнирах, в которых забил 23 гола и отдал 13 результативных передач.

Барселона в первом туре Ла Лиги минимально уступила Атлетику. ПСЖ после двух туров Лиги 1 имеет в своем активе 4 очка.