Официально: Девич нашел новую команду

Новости спорта:Марко Девич подписал контракт с сербским "Вождовацем".

35-летний украинский нападающий Марко Девич подписал контракт с сербским «Вождовацем».

Детали сделки не разглашаются.

Девич — уроженец Белграда. На протяжении карьеры Девич выступал за «Звездару», «Железник», «Раднички», «Вождовац», «Волынь», «Металлист», «Шахтер», «Рубин», «Аль-Райян», «Ростов» и «Вадуц».

Последним клубом Марко был азербайджанский «Сабах», цвета которого он защищал с 2018-го по 2019-й годы. В сезоне 2018/2019 Девич провел за «Сабах» 21 матч во всех турнирах, где забил 8 мячей и отдал 1 результативную передачу.

В активе Девича 35 матчей и 7 забитых голов в составе сборной Украины по футболу.