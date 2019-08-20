Скачать
Вторник, 20.08.2019
Сборная Украины по дзюдо назвала состав на ЧМ-2019
Сборная Украины по дзюдо назвала состав на ЧМ-2019
Кормье - Миочич. Видео тяжелого нокаута
Кормье - Миочич. Видео тяжелого нокаута
Наваррете в шикарном бою отстоял чемпионский пояс WBO (Видео)
Наваррете в шикарном бою отстоял чемпионский пояс WBO (Видео)
Все тренеры Динамо после Лобановского
Все тренеры Динамо после Лобановского

Официально: Девич нашел новую команду

Официально: Девич нашел новую команду
11:21 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: ФК Вождовац

Новости спорта:Марко Девич подписал контракт с сербским "Вождовацем".

35-летний украинский нападающий Марко Девич подписал контракт с сербским «Вождовацем».

Детали сделки не разглашаются.

Девич — уроженец Белграда. На протяжении карьеры Девич выступал за «Звездару», «Железник», «Раднички», «Вождовац», «Волынь», «Металлист», «Шахтер», «Рубин», «Аль-Райян», «Ростов» и «Вадуц».

"Мы должны помочь Михайличенко": Ребров - о смене тренера в Динамо

Последним клубом Марко был азербайджанский «Сабах», цвета которого он защищал с 2018-го по 2019-й годы. В сезоне 2018/2019 Девич провел за «Сабах» 21 матч во всех турнирах, где забил 8 мячей и отдал 1 результативную передачу.

В активе Девича 35 матчей и 7 забитых голов в составе сборной Украины по футболу. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, Новости футбола, Марко Девич, ФК Вождовац.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Мы должны помочь Михайличенко": Ребров - о смене тренера в Динамо
02 Назван лучший игрок по итогам 4-го тура УПЛ
03 Рейтинг WTA: Свитолина вернулась в топ-5, Ястремская теряет позиции
04 Реал готовит новое предложение Манчестер Юнайтед по Погба
05 Гвоздик назвал свою главную цель в боксе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь