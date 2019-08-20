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Ливерпуль нацелился на экс-голкипера Тоттенхэма

Ливерпуль нацелился на экс-голкипера Тоттенхэма
13:10 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Twitter

Новости спорта:

Ливерпуль заинтересован в приглашении экс-вратаря Тоттенхэма Мишеля Ворма, сообщает Daily Mail.

Из-за травмы основного голкипера Алиссона в распоряжении Юргена Клоппа осталось лишь два вратаря: новичок Адриан и 35-летний Энди Лонерган, за плечами которого нет ни одного матча в АПЛ.

Мишель Ворм пребывает в статусе свободного агента — его прошлым клубом был Тоттенхэм, который 35-летний голландец покинул в июне этого года.

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В прошлом сезоне, будучи вторым номером Тоттенхэма, Ворм отстоял 4 матча, суммарно пропустив 7 голов.

С шестью очками по итогам двух туров Ливерпуль сейчас возглавляет турнирную таблицу АПЛ. Следующий свой матч команда Клоппа проведет 24 августа, когда дома будет принимать Арсенал

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ФК Тоттенхэм, ФК Ливерпуль, Футбол, Новости футбола, Мишел Ворм, Михел Ворм.
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