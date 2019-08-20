Форвард Шахтера отправился в Мариуполь

Новости спорта:Андрей Кулаков на правах аренды продолжит карьеру в Мариуполе

Нападающий Шахтера Андрей Кулаков на правах аренды продолжит карьеру в Мариуполе, сообщает официальный сайт приазовцев.

Кулаков является воспитанником академии харьковского Металлиста и перебрался в Шахтер в 2016 году.

В прошлом молодежном чемпионате Украины Кулаков стал лучшим бомбардиром, забив 14 голов в 28 матчах первенства.

Нынешним летом к команде Александра Бабича на правах аренды из Шахтера присоединились защитники Виктор Корниенко и Игорь Кирюханцев, а также полузащитники Максим Чех, Дмитрий Топалов, Алексей Кащук, Вячеслав Чурко и Вячеслав Танковский.

После трех сыгранных матчей Мариуполь занимает 8-е место в турнирной таблице УПЛ, но сыграл на один матч меньше из-за переноса встречи с Динамо на сентябрь.

Ранее приазовцы вылетели из квалификации Лиги Европы, проиграв по сумме двух матчей голландскому АЗ (0:0, 0:4).