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Защитник Ромы Сантон близок к переходу в Мальорку

Защитник Ромы Сантон близок к переходу в Мальорку
03:55 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Итальянский крайний защитник Давиде Сантон близок к переходу в испанский чемпионат.

Защитник Ромы Давиде Сантон может в ближайшее время стать игроком Мальорки, сообщает сайт журналиста Джаклуки Ди Марцио.

"Красно-черные" договорились об аренде итальянского фулбека с опцией выкупа.

Ранее в подписании 28-летнего игрока также был заинтересован СПАЛ.

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Сантон перешел в Рому летом прошлого года из Интера. В минувшем сезоне 28-летний игрок провел 21 поединок в футболке "джаллоросси", отличившись двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что Мальорка подписала нападающего Игора Златановича.

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ФК Рома, ФК Мальорка, Футбол, Новости футбола, Давиде Сантон.
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