Защитник Ромы Сантон близок к переходу в Мальорку

Новости спорта:Итальянский крайний защитник Давиде Сантон близок к переходу в испанский чемпионат.

Защитник Ромы Давиде Сантон может в ближайшее время стать игроком Мальорки, сообщает сайт журналиста Джаклуки Ди Марцио.

"Красно-черные" договорились об аренде итальянского фулбека с опцией выкупа.

Ранее в подписании 28-летнего игрока также был заинтересован СПАЛ.

Сантон перешел в Рому летом прошлого года из Интера. В минувшем сезоне 28-летний игрок провел 21 поединок в футболке "джаллоросси", отличившись двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что Мальорка подписала нападающего Игора Златановича.