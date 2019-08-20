Когда Азар дебютирует за Реал в Примере

Новости спорта:Звездный новичок Реала Эден Азар вскоре может дебютировать в Примере.

Полузащитник Реала Эден Азар может дебютировать за Бланкос в матче третьего тура Ла Лиги против Вильярреала, который состоится 1 сентября, сообщает Marca.

По информации источника, бельгиец опережает ожидаемые сроки своего возвращения на поле после травмы, которая, как ожидалось, отправит его в лазарет на 3-4 недели.

Напомним, что Азар прошел предсезонку вместе с Реалом, но все еще не дебютировал за него в официальном матче. Бельгиец травмировался на тренировке мадридцев.

В июне Азар поставил подпись под 5-летним контрактом с Реалом, который заплатил Челси за трансфер их лидера 110 миллионов евро. За Сливочных он будет играть под седьмым номером.

Официально новый сезон команда Зинедина Зидана открыла в прошлую субботу, когда в стартовом туре Ла Лиги на выезде обыграла Сельту (3:1). Следующий матч Бланкос проведут 24 августа, когда дома будут принимать Вальядолид.