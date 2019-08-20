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Усман Дембеле скрыл травму от Барселоны, чтобы поехать в Сенегал

Усман Дембеле скрыл травму от Барселоны, чтобы поехать в Сенегал
17:12 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Форвард каталонской Барселоны Усман Дембеле попал в очередную историю с нарушением дисциплины.

Нападающий Усман Дембеле разгневал тренерский штаб и руководство Барселоны своим поведением после получения травмы в матче с Атлетиком (0:1).

Как сообщает издание AS, после пятничного поединка французский форвард скрыл от медицинского персонала свое повреждение, чтобы оправиться со своим братом на выходные в Сенегал. Более того, 22-летний игрок провел ночь в аэропорту Бильбао, чтобы не пропустить самолет.

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Дембеле провел 2 дня в Сенегале со своей семьей, не отвечая на звонки от клуба, и вернулся на базу для прохождения медосмотра лишь в понедельник.

Медицинское обследование выявило у нападающего повреждение левого бедра, а его восстановление займет около пяти недель.

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ФК Барселона, Футбол, Новости футбола, Усман Дембеле.
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