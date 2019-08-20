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Миши Батшуайи не покинет Челси текущим летом

Миши Батшуайи не покинет Челси текущим летом
19:26 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Бельгийский нападающий Миши Батшуайи не намерен покидать лондонский Челси.

Миши Батшуайи до сих пор не провел ни одного официального матча в этом сезоне. Однако несмотря на такой старт, он не планирует покидать "Челси". Данную информацию передает Evening Standard.

Бельгийский форвард уверен, что готов побороться за место в основе лондонского клуба. В свете трансференого запрета, Фрэнк Лэмпард готов оставить игрока еще на сезон.

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Последние полтора сезона Миши часто отправлялся в аренду, в такие клубы как "Боруссия" и "Кристал Пэлас".

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ФК Челси, Футбол, Чемпионат Англии, Новости футбола, Миши Батшуайи.
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