Миши Батшуайи не покинет Челси текущим летом

Новости спорта:Бельгийский нападающий Миши Батшуайи не намерен покидать лондонский Челси.

Миши Батшуайи до сих пор не провел ни одного официального матча в этом сезоне. Однако несмотря на такой старт, он не планирует покидать "Челси". Данную информацию передает Evening Standard.

Бельгийский форвард уверен, что готов побороться за место в основе лондонского клуба. В свете трансференого запрета, Фрэнк Лэмпард готов оставить игрока еще на сезон.

Последние полтора сезона Миши часто отправлялся в аренду, в такие клубы как "Боруссия" и "Кристал Пэлас".